Палетка теней, колготки: что мы получили, благодаря Мери Куант

Мини-юбки, яркие колготки и необычные дождевики — для нас это все является привычными вещами, которые точно не вызывают никакого удивления. Но так было не всегда. Мери Куант была одной из тех, кто ввел эти вещи в повседневный обиход многих женщин. Что сподвигло ее на такие смелые решения?

Фото: Eva.ru Eva.ru

Мери Куант с самого детства была яркой, неординарной личностью. Ее интерес к моде проявлялся с самого детства: однажды она разрезала покрывало, чтобы смастерить себе из него платье.

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С годами ее тяга к необычным вещам и творчеству только усиливалась. Но в 50-х годах мода была лаконичной, сдержанной и элегантной.

Бутики и магазины были похожи друг на друга как две капли воды. Мери решила создавать свои вещи, которые будут соответствовать ее духу и запросам времени.

Ведь 60-е стали новым витком в истории: появились новые молодежные течения, волна феминизма, требующая прав для женщин, все это, безусловно, сказалось на моде.

Мини-юбка

Куант называют матерью и королевой мини-юбок, хотя до сих пор ходят споры о том, кто же первым изобрел мини-юбку. Но одно можно сказать абсолютно точно, этот предмет гардероба стал невероятно популярным именно благодаря Мери. Она смогла сделать его доступным для всех девушек.

Дизайнер рассказывала, что идея о мини-юбке пришла к ней в голову, когда она увидела девушку на занятии по чечетке. На ней была короткая плиссированная юбка, узкий черный свитер и черные колготки.

Куант была в восторге от того, как этот наряд подчеркивал ноги танцовщицы.

После этого она перекроила свою школьную форму, укоротив юбку.

Когда Мери открыла свой знаменитый бутик Bazaar в Челси, мини-юбки и платья длиной выше колена стали самым продаваемым товаром из всех.

Несмотря на то, что Коко Шанель была категорически против того,чтобы женщины оголяли колени, так как она считала их самой некрасивой частью тела, девушки, уставшие от постоянные ограничений и запретов с радостью примерили новый предмет гардероба. Феминистки, в том числе видные фигуры женского движения, такие как американка Глория Стайнем, начали надевать мини-юбки на акции и митинги, показывая тем самым, что они отказываются от старых правил и ограничений. Это была не просто мини-юбка, это было самое настоящее высказывание.

Колготки

Конечно, колготки существовали и до Мери Куант, но она стала первым дизайнером колготок.

В основном, женщины носили чулки, которые крепились к специальному поясу металлическими заклепками. Но носить их с мини-юбкой стало очень неудобно, потому что одно неосторожное движение могло показать людям лишнего. Тогда Мери решила дополнить платья и юбки колготками, с которыми их было бы удобно носить. Но она не могла сделать просто обычные скучные колготки. Поэтому миру были представлены колготки безумных расцветок, некоторые из них были дополнены необычными рисунками.

Одежда из ПВХ

Сейчас, наверное, никого не удивить яркими лакированными дождевиками или плащами. Но раньше это была исключительно одежда для рабочих.

Но Мери удалось это изменить, она стала первой, кто начал использовать для пошива одежды ПВХ.

Куант вспоминала, что ее безумно вдохновил этот блестящий материал. Сначала в работе с ним были трудности, так как он требовал немного другого оборудования для обработки, но разобравшись с препятствиями, дизайнер представила миру коллекцию «Wet» («Мокрый»), которая состояла полностью из ПВХ. Одежда вышла безумно яркой, необычной, а, главное, непромокаемой.

После того, как на обложке Vogue появились модели в плащах и панамах из коллекции Мери, все модницы Лондона стали охотиться за необычными новинками.