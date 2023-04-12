Стилист Лисовец назвал самую бесполезную вещь в гардеробе

Российский стилист Влад Лисовец считает, что самая бесполезная вещь в гардеробе — это бежевый тренч. Своим мнением он поделился в среду, 12 апреля.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Стилист считает, что популярность этого элемента гардероба прошла семь лет назад. Тем, кто продолжает его носить, Лисовец советует надеть что-то другое.

В качестве альтернативы он предложил плащи из кожи или замши. Также, по мнению стилиста, стоит уделить внимание рокерской одежде: косухам с широкими плечами, пишет ФАН.

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