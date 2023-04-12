Фаррелл Уильямс выпустит книгу со своими высказываниями о моде

Музыкальный исполнитель Фаррелл Уильямс выпустит книгу «Фарреллизмы», в которой, в частности, будут приведены его высказывания о моде и стиле. Об этом сообщает WWD.
В книге объемом в 168 страниц, которая выйдет 2 мая, содержатся высказывания Фаррела Уильямса из интервью и различных речей за последние 10 лет. Моде и стилю посвящена отдельная глава.
В частности, в книге Уильямс называет себя «затюканным темнокожим пареньком на скейте» и признается, что поначалу не понимал высокую моду, но после понял, что «это восхитительно».
«И хотя распространено убеждение, что это для женщин, я вдруг начал понимать, что ок, как мужчина я могу кое-что из этого носить. Так что я могу тут надеть солнцезащитные очки, а там пиджак», — говорится в одной из цитат.
Также в книге приводится высказывание Уильямса о модном доме Louis Vuitton, с которым он сотрудничал в 2012 году. Исполнитель говорил, что бренд следует «королевскому подходу к дизайну своих изделий».