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19 минут назад

Стиль пастушки стал новым трендом у девушек в 2023 году

Lenta.ruиещё 1

Предметы гардероба в ковбойском стиле стали новым актуальным трендом у девушек в 2023 году. Соответствующий материал публикует New York Post.

Стиль пастушки стал новым трендом у девушек в 2023 году
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о так называемом стиле пастушки, который подразумевает наличие в образе шляпы, кардигана, ремня с широкой пряжкой, джинсового комбинезона или шелкового платья в сочетании с казаками или ковбойскими сапогами. Отмечается, что хештег coastal cowgirl, под которым блогерши демонстрируют свои наряды, набрал в TikTok более миллиона просмотров.

Журналисты связывают популярность упомянутого тренда с приближением лета и со скорым началом различных музыкальных фестивалей, на которых, как правило, гости появляются в подобных нарядах. Кроме того, вещи в стиле вестерн демонстрировались на прошедших показах модных брендов, среди которых — Stella McCartney, Philipp Plein и другие марки.

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