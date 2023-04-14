Стиль пастушки стал новым трендом у девушек в 2023 году

Предметы гардероба в ковбойском стиле стали новым актуальным трендом у девушек в 2023 году. Соответствующий материал публикует New York Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Речь идет о так называемом стиле пастушки, который подразумевает наличие в образе шляпы, кардигана, ремня с широкой пряжкой, джинсового комбинезона или шелкового платья в сочетании с казаками или ковбойскими сапогами. Отмечается, что хештег coastal cowgirl, под которым блогерши демонстрируют свои наряды, набрал в TikTok более миллиона просмотров.