Как растянуть дома тесную обувь

Любимая пара туфелек может стать удобнее.

© WomanHit.ru

Мягкие, комфортные туфельки, которые в магазине казались такими удобными, во время носки могут превратиться в настоящее орудие пытки.

Видео дня

Кажется, если бы пара обуви были посвободнее на полсантиметра, в ней было бы так же уютно, как в домашних тапочках. В этом случае не стоит откладывать туфли в дальний ящик, можно попытаться растянуть их.

Разносить обувь из искусственной кожи

Такие пары бюджетные, стильные и экологичные, но разносить их сложнее, чем обувь из натуральной кожи. Пытаясь слегка подкорректировать размер, нужно быть очень аккуратной, иначе симпатичные туфельки можно будет отправить в мусорку.

Горячий способ

Для этого варианта понадобится фен, теплые носочки и немного терпения. Нагрейте туфли теплым воздухом, медленно и аккуратно, выбирая режим низкой температуры. Как только материал станет мягче, наденьте плотные носки и туфли и разнашивайте их. Эту процедуру можно повторить несколько раз.

Газеты

Это более безопасный способ: просто скомкайте и намочите газеты, хорошо отожмите их и плотно набейте ботинок. Оставьте на ночь. Возможно, для необходимого результата процедуру придется повторить пару раз. Спирт Используйте спирт или парафин, натрите им туфельки, а затем наденьте их на толстый шерстяной носок, поносите около часа, пока спирт высыхает.

Разносить обувь из натуральной кожи

Этот материал поддается воздействиям лучше, чем искусственная кожа, но аккуратность и здесь не повредит, иначе есть риск испортить ткань и повредить внешний вид обуви.

Специальные средства

Они продаются в тех же магазинах, что и обувь. Специальные спреи помогают коже принять нужную форму: достаточно распылить средство на обувь и носить ее в течение получаса, пока растяжитель подсыхает.

Кипяток

Используя этот метод, будьте предельно аккуратно, чтобы не получить ожог. Вскипятите кастрюлю воды, опустите в горячую жидкость туфли на 2—3 секунды и тут же обуйте ее, надев перед этим плотные носки. Носите туфельки до полного остывания.

Разносить обувь из ткани

Симпатичные текстильные кеды могут стать настоящим орудием пытки, а не удобными тапочками. Но это легко исправить. Ткань тоже поддается воздействию.

Морозилка

Вложите в кеды плотный пакет и заполните его водой, завяжите края и отправьте обувь на ночь в морозилку. Расширяясь, жидкость растянет и ткань.

Мокрые носки