$82.09-0.0989.76+0.03

Названы самые безвкусные модели весенней обуви

Fashion-аналитик и приглашенный стилист бренда обуви Mario Berlucci Екатерина Черек назвала россиянкам самые безвкусные модели весенней обуви. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

Названы самые безвкусные модели весенней обуви
© Lenta.ru

Так, специалист обратила внимание на мокасины и балетки, оформленные обилием декора. В первом случае Черек посоветовала заменить данный тип обуви на лоферы. Что касается балеток, лучше выбирать более минималистичные варианты с острым мысом, небольшим каблуком и базовой цветовой гаммы.

Кроме того, в список устаревшей обуви попали туфли с круглым носом, спортивные сандалии, а также низкие кеды с декором. По словам собеседницы издания, последние являются трендом данного сезона, но броский дизайн и различные украшения визуально «режут» ногу. В связи с этим Черек посоветовала присмотреться к монохромным моделям на платформе.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий