Названы самые безвкусные модели весенней обуви

Так, специалист обратила внимание на мокасины и балетки, оформленные обилием декора. В первом случае Черек посоветовала заменить данный тип обуви на лоферы. Что касается балеток, лучше выбирать более минималистичные варианты с острым мысом, небольшим каблуком и базовой цветовой гаммы.

Кроме того, в список устаревшей обуви попали туфли с круглым носом, спортивные сандалии, а также низкие кеды с декором. По словам собеседницы издания, последние являются трендом данного сезона, но броский дизайн и различные украшения визуально «режут» ногу. В связи с этим Черек посоветовала присмотреться к монохромным моделям на платформе.