Умерла Мэри Куант, подарившая нам мини-юбку

Не стало поистине иконической женщины для современной модной индустрии. Британский дизайнер Мэри Куант скончалась в возрасте 93 лет. Она ушла из жизни в собственном доме в графстве Суррей в Великобритании. Подробности остаются неизвестными, но скорее всего, речь идёт о естественной причине.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Мэри Куант родилась 11 февраля 1930 года в Лондоне и впоследствии окончила художественный колледж Голдсмита. Однако в 1955 году вместе с будущим мужем Александром Планкеттом-Грином и другом Арчи Макнэйром талантливый дизайнер открыла в Челси бутик Bazaar, где представила снобистской публике свои авторские вещи.

Именно благодаря ей появилась современная мини-юбка, которую в 1960-х годах внесла в массы всемирно известная модель Твигги. Кроме того, бунтарской Мэри приписывают создание хулиганского имиджа культовой группы The Rolling Stones. Дизайнер одной из первых начала использовать в своей работе новые синтетические материалы.