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2 часа назад

Умерла Мэри Куант, подарившая нам мини-юбку

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Не стало поистине иконической женщины для современной модной индустрии. Британский дизайнер Мэри Куант скончалась в возрасте 93 лет. Она ушла из жизни в собственном доме в графстве Суррей в Великобритании. Подробности остаются неизвестными, но скорее всего, речь идёт о естественной причине.

Умерла Мэри Куант, подарившая нам мини-юбку
Фото: MainstyleMainstyle

Мэри Куант родилась 11 февраля 1930 года в Лондоне и впоследствии окончила художественный колледж Голдсмита. Однако в 1955 году вместе с будущим мужем Александром Планкеттом-Грином и другом Арчи Макнэйром талантливый дизайнер открыла в Челси бутик Bazaar, где представила снобистской публике свои авторские вещи.

Именно благодаря ей появилась современная мини-юбка, которую в 1960-х годах внесла в массы всемирно известная модель Твигги. Кроме того, бунтарской Мэри приписывают создание хулиганского имиджа культовой группы The Rolling Stones. Дизайнер одной из первых начала использовать в своей работе новые синтетические материалы.

Абсолютно заслуженно в декабре 2014 года Куант стала обладательницей почётного титула дамы за вклад в развитие индустрии моды от покойной Елизаветы II.

Мода,Елизавета II,
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