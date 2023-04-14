$81.50-0.1790.16+0.16
13 минут назад

В Сети назвали вещь для любого гардероба

runews24.ru

Она идеально создана для нестабильного межсезонья.

В Сети назвали вещь для любого гардероба
Фото: runews24.rurunews24.ru

Издание woman.ru пишет, что в нестабильный период межсезонья самой удобной одеждой становится трикотаж. Такой материал особенно практичен в это время.

Трикотажный лонгслив на пуговицах – это комфортная вещь почти для любых образов.

Она создана из тонкого трикотажа, который в прохладную погоду согревает, а в жару становится второй кожей. Такие лонгсливы прилегают к телу и хорошо пропускают воздух.

Runews24.ru

Одним из главных трендов весны стали удлинённые лонгсливы. Их можно носить с широкими брюками или джинсами.

Такой образ визуально вытягивает силуэт, он подходит стройным девушкам, а также более полным моделям.

Такие лонгсливы можно встретить и в коллекциях мировых брендов – Hugo, Altuzarra, Jacquemus, Molly Goddard, Acne Studios.

Мода,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий