В Сети назвали вещь для любого гардероба

Она идеально создана для нестабильного межсезонья.
Издание woman.ru пишет, что в нестабильный период межсезонья самой удобной одеждой становится трикотаж. Такой материал особенно практичен в это время.
Трикотажный лонгслив на пуговицах – это комфортная вещь почти для любых образов.
Она создана из тонкого трикотажа, который в прохладную погоду согревает, а в жару становится второй кожей. Такие лонгсливы прилегают к телу и хорошо пропускают воздух.
Одним из главных трендов весны стали удлинённые лонгсливы. Их можно носить с широкими брюками или джинсами.
Такой образ визуально вытягивает силуэт, он подходит стройным девушкам, а также более полным моделям.
Такие лонгсливы можно встретить и в коллекциях мировых брендов – Hugo, Altuzarra, Jacquemus, Molly Goddard, Acne Studios.