В Сети назвали вещь для любого гардероба

Она идеально создана для нестабильного межсезонья.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Издание woman.ru пишет, что в нестабильный период межсезонья самой удобной одеждой становится трикотаж. Такой материал особенно практичен в это время.

Трикотажный лонгслив на пуговицах – это комфортная вещь почти для любых образов.

Она создана из тонкого трикотажа, который в прохладную погоду согревает, а в жару становится второй кожей. Такие лонгсливы прилегают к телу и хорошо пропускают воздух.

Runews24.ru

Одним из главных трендов весны стали удлинённые лонгсливы. Их можно носить с широкими брюками или джинсами.

Такой образ визуально вытягивает силуэт, он подходит стройным девушкам, а также более полным моделям.