Названы неподходящие женщинам с выпирающим животом вещи

Россиянам перечислили предметы гардероба, которые не подойдут женщинам с выпирающим животом. Материал на эту тему появился на портале Voice .

В первую очередь эксперты призвали читателей отказаться от вещей из тонких тканей, таких как шелк и атлас. Кроме того, лучше не покупать джинсы из некачественного денима, поскольку они не держат форму и подчеркивают недостатки фигуры. При этом вместо брюк на резинке специалисты советуют отдавать предпочтение моделям на молнии.