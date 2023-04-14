Названы неподходящие женщинам с выпирающим животом вещи
Россиянам перечислили предметы гардероба, которые не подойдут женщинам с выпирающим животом. Материал на эту тему появился на портале Voice.
В первую очередь эксперты призвали читателей отказаться от вещей из тонких тканей, таких как шелк и атлас. Кроме того, лучше не покупать джинсы из некачественного денима, поскольку они не держат форму и подчеркивают недостатки фигуры. При этом вместо брюк на резинке специалисты советуют отдавать предпочтение моделям на молнии.
Помимо этого, обладательницам выпирающего живота не подойдут штаны на низкой посадке, а также так называемые «плоские фасоны».
«Трикотажные платья без рубчика, прямые атласные комбинации и хлопковые майки простого кроя акцентируют внимание на проблемных зонах», — уточняется в тексте.
В заключение журналисты предостерегли читательниц от чрезмерного оверсайза, поскольку он визуально расширяет силуэт.
«Важно расставлять акценты. Добавьте ремень, чтобы подчеркнуть самое тонкое место туловища, или примерьте просторное платье А-силуэта длины мини», — подчеркнули они.