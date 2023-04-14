$81.50-0.1790.16+0.16

Названы неподходящие женщинам с выпирающим животом вещи

Россиянам перечислили предметы гардероба, которые не подойдут женщинам с выпирающим животом. Материал на эту тему появился на портале Voice.

Названы неподходящие женщинам с выпирающим животом вещи
© Lenta.ru

В первую очередь эксперты призвали читателей отказаться от вещей из тонких тканей, таких как шелк и атлас. Кроме того, лучше не покупать джинсы из некачественного денима, поскольку они не держат форму и подчеркивают недостатки фигуры. При этом вместо брюк на резинке специалисты советуют отдавать предпочтение моделям на молнии.

Помимо этого, обладательницам выпирающего живота не подойдут штаны на низкой посадке, а также так называемые «плоские фасоны».

«Трикотажные платья без рубчика, прямые атласные комбинации и хлопковые майки простого кроя акцентируют внимание на проблемных зонах», — уточняется в тексте.

В заключение журналисты предостерегли читательниц от чрезмерного оверсайза, поскольку он визуально расширяет силуэт.

«Важно расставлять акценты. Добавьте ремень, чтобы подчеркнуть самое тонкое место туловища, или примерьте просторное платье А-силуэта длины мини», — подчеркнули они.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий