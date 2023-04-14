Стилист перечислила неактуальные фасоны платьев

Платья с баской, вырезами на рукавах, а также некоторых других фасонов вышли из моды. Об этом "Газете.ру" рассказала персональный стилист Евгения Гудошина.

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Устарели также клетчатые платья-рубашки с отрезной талией, широкой юбкой и поясом из ткани. По словам специалиста, актуальны платья-жакеты с острыми или широкими лацканами, а модели с узким шалевым воротником лучше не выбирать.

Гудошина также рекомендует отказаться от коротких платьев с резинкой на талии: эта деталь, на ее взгляд, дешевит образ. Вышли из моды платья, которые спереди короче, чем сзади, а также модели с баской на поясе.

Стилист пояснила, что антитренд — совокупность деталей. Многие из перечисленных элементов используются по отдельности в модных моделях. К таким относятся, например, шалевый воротник или клетчатый принт. Тем не менее, при определенных особенностях кроя и в сочетании с рядом других элементов они возвращают образ в нулевые.