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1 час назад

В тренд вошел металлический оттенок

Вести Подмосковья

Металлические оттенки придают вещам глубину, текстуру и яркость. Благодаря этому любой наряд с таким оттенком становится более выразительным. Также цвет позволяет использовать простые формы и линии. Об этом изданию «Дни.ру» рассказал главный стилист интернет-магазина Shopping Live Александр Кузиков.

В тренд вошел металлический оттенок
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Для создания гармоничного образа можно комбинировать металлические мотивы с более спокойными элементами одежды. Например, с однотонными джинсами, кроссовками или водолазкой. Еще один вариант - сочетать металлик с яркими цветами.

Что касается обуви в цвете металлик, ее можно носить хоть каждый день или же подбирать фасоны, которые можно надеть на вечеринку. Кроме того, в этом сезоне в моде украшения из золота и серебра. Они могут быть с крупными металлическими элементами или же более лаконичные.

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