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6 минут назад

Эмили Ратаковски вышла в свет в платье из газетной бумаги

Mainstyle

Эмили Ратаковски взяла пример с Кэрри Брэдшоу, выйдя в четверг в Нью-Йорке в чёрно-белом мини-платье от Miaou, которое демонстрировало её шикарные изгибы.

Эмили Ратаковски вышла в свет в платье из газетной бумаги
Фото: MainstyleMainstyle

Модель посетила винный бар Le Dive в этом забавном образе с акцентом на пройме, который она дополнила сапогами до колена от Dior, сумкой Miu Miu и солнцезащитными очками от Dmy by Dmy.

Звезда поделилась несколькими фотографиями своего наряда в социальных сетях, включая селфи во время ужина и крупный план фурнитуры на обуви.

Mainstyle

Красотка не в первый раз выбирает культовый газетный принт Джона Гальяно для Dior. Во время Недели моды в Нью-Йорке в сентябре Эмили надела винтажное мини из газетной бумаги на вечеринку Harper's Bazaar Icons. В роли аксессуара она взяла ещё одну любимую вещь Брэдшоу — сумочку-багет от Fendi. Выглядит очень свежо!

Мода,Джон Гальяно,Кэрри Брэдшоу,
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