Эмили Ратаковски вышла в свет в платье из газетной бумаги

Эмили Ратаковски взяла пример с Кэрри Брэдшоу, выйдя в четверг в Нью-Йорке в чёрно-белом мини-платье от Miaou, которое демонстрировало её шикарные изгибы.
Модель посетила винный бар Le Dive в этом забавном образе с акцентом на пройме, который она дополнила сапогами до колена от Dior, сумкой Miu Miu и солнцезащитными очками от Dmy by Dmy.
Звезда поделилась несколькими фотографиями своего наряда в социальных сетях, включая селфи во время ужина и крупный план фурнитуры на обуви.
Красотка не в первый раз выбирает культовый газетный принт Джона Гальяно для Dior. Во время Недели моды в Нью-Йорке в сентябре Эмили надела винтажное мини из газетной бумаги на вечеринку Harper's Bazaar Icons. В роли аксессуара она взяла ещё одну любимую вещь Брэдшоу — сумочку-багет от Fendi. Выглядит очень свежо!