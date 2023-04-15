Эмили Ратаковски вышла в свет в платье из газетной бумаги

Эмили Ратаковски взяла пример с Кэрри Брэдшоу, выйдя в четверг в Нью-Йорке в чёрно-белом мини-платье от Miaou, которое демонстрировало её шикарные изгибы.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Модель посетила винный бар Le Dive в этом забавном образе с акцентом на пройме, который она дополнила сапогами до колена от Dior, сумкой Miu Miu и солнцезащитными очками от Dmy by Dmy.

Звезда поделилась несколькими фотографиями своего наряда в социальных сетях, включая селфи во время ужина и крупный план фурнитуры на обуви.

Mainstyle