Весенний гардероб: советы экспертов

Весна — время легкости и ярких красок. Самое время отразить весеннее настроение в своём стиле.

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Установилась стабильно тёплая погода, а значит, пора задуматься о составлении весеннего гардероба.

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Эксперты сходятся во мнениях, утверждая, что он должен быть красочным.

Из чего?

В гардеробе на тёплый сезон должны преобладать лёгкие, пропускающие воздух ткани.

Эксперт по имиджу Дарья Колодник подсказывает, какие: "Весна – это пора цветов и легких тканей. В вашем гардеробе должны быть ткани, которые можно носить в теплые дни, и которые обеспечивают комфорт в прохладную погоду.

Хлопок: это легкая и дышащая ткань, которая прекрасно подходит для теплых весенних дней.

Лен: это еще одна легкая ткань, которая прекрасно подходит для весны. Она дышит и обеспечивает комфорт, когда на улице тепло.

Шелк: это прекрасная ткань для создания нарядных вещей на весну. Она легкая, яркая и приятная на ощупь.

Деним: это универсальная ткань, которая никогда не выходит из моды. Весенний гардероб в дениме будет выглядеть стильно и модно". Вот несколько тканей, которые я рекомендую добавить в ваш весенний гардероб:

Допустимо и сочетание нескольких видов тканей.

"Весной особенно актуальны плательные и костюмные смесовые (составные) ткани. Стереотипы об “элитности” и наилучших качествах стопроцентно натуральных тканей уходят в прошлое. Хлопок, шерсть, шелк, вискоза дополняются синтетическими волокнами в зависимости от предназначения вещи. Сегодня смесовым материалам отдают преимущество и Том Форд, и Диор, и Шанель, потому что только они способны дать те максимальные качества, за которые готов платить потребитель", – говорит дизайнер, совладелец бренда женских костюмов DERUNOVA suits Алёна Дерунова.

Новые технологии позволяют смесовым тканям обладать самыми удивительными свойствами.

К примеру, шерсть с добавлением полиамида становится гибкой и устойчивой к внешним воздействиям. Вискоза — и вовсе яркий пример союза органики и современной науки. Мало того, это огромный вклад в экологию: в ее производстве используются отходы деревообрабатывающей промышленности. И еще один важный момент — подбор типа ткани под каждый конкретный силуэт: к примеру, облегающий женский жакет из шерстяной ткани просто не будет красиво сидеть на фигуре, зато такая ткань отлично подходит для жакетов прямого кроя, — добавляет эксперт.

Как?

Те, кому не по душе обилие вещей в шкафу с одеждой, могут ограничиться базовым гардеробом на весну.

Его составляющие назвала Дарья Колодник:"Базовый гардероб на весну должен состоять из нескольких вещей, которые можно легко комбинировать между собой:

Классические джинсы: выглядят всегда модно, а также они универсальны.

Базовая футболка: стоит выбрать несколько базовых футболок разных цветов.

Пиджак или жакет: отличная вещь для создания делового образа.

Легкая куртка: защитит от прохладного ветра, идеальный выбор для прогулки на свежем воздухе.

Классические брюки: создают стильный образ, который можно носить на работу или в повседневной жизни".

С чем?

Одежда — основа любого образа, а сделать внешний вид оригинальным помогут стильные мелочи.

Руководитель отдела дизайна бренда женских сумок из натуральной кожи АFINA Мария Власова рассказала о модных в этом сезоне сумках и доугих изделиях из кожи, подходящих к любому луку: "Сумки на плечо или через плечо (кроссбоди) актуальны всегда. В весеннем сезоне в тренде будут яркие цвета, например, фуксия. И, конечно, вечно актуальный черный не теряет своей привлекательности, так как подходит под любой образ. Строгость этого цвета можно разбавить цветным ремешком. Стильно смотрятся также всевозможные брелоки или кожаные кисти.

Небольшие городские рюкзаки и маленькие сумочки, вмещающие только телефон и помаду, будут оставаться на пике популярности. Для них мы сделали специальный аксессуар – монетницу, которая крепится на ремень и позволяет всегда держать под рукой важные мелочи – карточку или ключи. Что касается материалов, то, конечно, качественная кожа никогда не утратит актуальности. Для ежедневного использования лучше выбирать классические модели среднего размера, которые никогда не выйдут из моды. В весеннем сезоне также будут популярны большие сумки и миниатюрные варианты для особых случаев.

Более того, в этом сезоне можно носить не одну, а сразу несколько сумок. Алёна Дерунова подчёркивает: "Две, три сумки одновременно — на пике моды. Вместе с дамской сумочкой можно смело брать шопер, авоську и т.д. Если не нравится носить много сумок — также становятся актуальными огромные, просто гигантские сумки, куда можно вместить все что угодно. Шелковые платки можно носить не только на шее и голове, но и в качестве ремней или украшения к сумке".