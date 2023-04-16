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Платья из колготок и «капсульные коллекции»: в Петербурге завершилась Неделя моды

В Санкт-Петербурге завершилась Неделя моды. Показы современных коллекций шли три дня на новой сцене Александринского театра. Что предлагают молодые российские дизайнеры, увидела корреспондент «МИР 24» Анастасия Стурова.

Платья из колготок и металл: в Петербурге завершилась Неделя моды
© Мир24

На холодном ветру собираются гости не в самых теплых, зато в модных одеждах под вспышки фотоаппаратов.Чтобы попасть на показ, нужно отстоять длинную очередь. Анна Телитченко, начинающий модельер-конструктор, времени не теряет, рассматривает коллег, ведь многие надели вещи из собственных коллекций.

«Нравится, что у людей есть возможность самим отрисовать и создать что-то свое. Это невероятная уникальность!» – поделилась эмоциями Анна.

На подиуме, кроме крупных российских марок, работы учеников петербуржских школ дизайна. Свой бренд уже есть у Аркадия Попова. Для новой коллекции вырезал узоры из металла, а прозрачные платья сшил из колготок.

«То, что легко рвется, интересно смотрится: это то, над чем можно работать вечно, то, что может оставаться в каком-то перформансе с материалом, с металлом, который рвет и режет и дает жизнь дальше», – отметил дизайнер.

Латекс, кожа, шелк, органза и шерсть – эти материалы сегодня выбирают российские модельеры. Делают ставку на «капсульные коллекции» – шесть-десять легко сочетаемых между собой вещей, которые после подиума отправляются в магазины. Там их всегда ждут. В этом году Неделю моды в Петербурге также открыли показом любительских нарядов, их создали сотрудники одного из театров города.

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