Платья из колготок и металл: в Петербурге завершилась Неделя моды

Платья из колготок и «капсульные коллекции»: в Петербурге завершилась Неделя моды
В Санкт-Петербурге завершилась Неделя моды. Показы современных коллекций шли три дня на новой сцене Александринского театра. Что предлагают молодые российские дизайнеры, увидела корреспондент «МИР 24» Анастасия Стурова.
На холодном ветру собираются гости не в самых теплых, зато в модных одеждах под вспышки фотоаппаратов.Чтобы попасть на показ, нужно отстоять длинную очередь. Анна Телитченко, начинающий модельер-конструктор, времени не теряет, рассматривает коллег, ведь многие надели вещи из собственных коллекций.
«Нравится, что у людей есть возможность самим отрисовать и создать что-то свое. Это невероятная уникальность!» – поделилась эмоциями Анна.
На подиуме, кроме крупных российских марок, работы учеников петербуржских школ дизайна. Свой бренд уже есть у Аркадия Попова. Для новой коллекции вырезал узоры из металла, а прозрачные платья сшил из колготок.
«То, что легко рвется, интересно смотрится: это то, над чем можно работать вечно, то, что может оставаться в каком-то перформансе с материалом, с металлом, который рвет и режет и дает жизнь дальше», – отметил дизайнер.
Латекс, кожа, шелк, органза и шерсть – эти материалы сегодня выбирают российские модельеры. Делают ставку на «капсульные коллекции» – шесть-десять легко сочетаемых между собой вещей, которые после подиума отправляются в магазины. Там их всегда ждут. В этом году Неделю моды в Петербурге также открыли показом любительских нарядов, их создали сотрудники одного из театров города.