Платья из колготок и металл: в Петербурге завершилась Неделя моды

В Санкт-Петербурге завершилась Неделя моды. Показы современных коллекций шли три дня на новой сцене Александринского театра. Что предлагают молодые российские дизайнеры, увидела корреспондент «МИР 24» Анастасия Стурова.

© Мир24

На холодном ветру собираются гости не в самых теплых, зато в модных одеждах под вспышки фотоаппаратов.Чтобы попасть на показ, нужно отстоять длинную очередь. Анна Телитченко, начинающий модельер-конструктор, времени не теряет, рассматривает коллег, ведь многие надели вещи из собственных коллекций.

«Нравится, что у людей есть возможность самим отрисовать и создать что-то свое. Это невероятная уникальность!» – поделилась эмоциями Анна.

На подиуме, кроме крупных российских марок, работы учеников петербуржских школ дизайна. Свой бренд уже есть у Аркадия Попова. Для новой коллекции вырезал узоры из металла, а прозрачные платья сшил из колготок.

«То, что легко рвется, интересно смотрится: это то, над чем можно работать вечно, то, что может оставаться в каком-то перформансе с материалом, с металлом, который рвет и режет и дает жизнь дальше», – отметил дизайнер.