Ювелир назвала актуальные ювелирные украшения

"Можно комбинировать одновременно несколько браслетов, колец на одной руке, украшать шею несколькими цепями. Например, надеть один браслет широкий и жесткий, а два других — в виде цепей классических и фантазийных плетений или со вставками камней. Много разных фаланговых колец можно носить не только на одной руке, но и несколько на одном пальце", — подчеркнула эксперт.