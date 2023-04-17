Стилист назвал самое модное платье этой весны

Пришла пора поговорить о самом женственном и сексуальном тренде этого сезона. В своем Telegram-канале всеми любимый законодатель мод рассказал подписчикам о модели платья, которая этой весной и летом будет на пике популярности. Оказалось, что платья-комбинации, завоевавшие себе место на модных подиумах в предыдущих сезонах, по-прежнему будут на высоте. Но, как отмечает Рогов, теперь пришло время отказаться от привычного минимализма и начать экспериментировать.

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«Тренд сезона — провокационное платье-комбинация. Создаем слои и миксуем нежность, провокацию со спортом и базой», — советует Александр.

Так что бельевой стиль пока что нас не покидает; и лучшее подтверждение этому недавние показы, прошедшие в модных столицах мира. Предлагаем вдохновиться на смелые эксперименты выходами моделей Versace и JW Anderson и как всегда очаровательной Ириной Шейк.