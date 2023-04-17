Китайская супермодель Лю Вэнь снялась в рекламе сумок Gucci

В названии аксессуара отражен год его создания, а также уникальный материал — бамбук, из которого сделана ручка сумки. После Второй Мировой войны в Италии было трудно достать сырье, поэтому основатель модного дома Гуччио Гуччи решил использовать легкий и прочный бамбук в качестве альтернативы для ручки сумки, а в разработке дизайна ему помогали флорентийские ремесленники.