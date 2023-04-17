Китайская супермодель Лю Вэнь снялась в рекламе сумок Gucci

Дом моды Gucci снял третью кампанию, посвященную сумкам, лицом которой стала китайская топ-модель Лю Вэнь. Об этом пишет WWD.
Для рекламы сумки Gucci Bamboo 1947 бренд пригласил китайскую супермодель Лю Вэнь, которую сфотографировал Дэвид Симс.
В названии аксессуара отражен год его создания, а также уникальный материал — бамбук, из которого сделана ручка сумки. После Второй Мировой войны в Италии было трудно достать сырье, поэтому основатель модного дома Гуччио Гуччи решил использовать легкий и прочный бамбук в качестве альтернативы для ручки сумки, а в разработке дизайна ему помогали флорентийские ремесленники.
После своего запуска сумка Gucci Bamboo 1947 завоевала популярность среди голливудских звезд. Помимо этого ожидается, что эта модель станет одной из ключевых предметов, представленных на выставке Gucci Cosmos в Шанхае в этом месяце.
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