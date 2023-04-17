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Актриса Дженнифер Тилли вышла с сумкой Gucci в форме сердца за $9 тысяч

Актриса Дженнифер Тилли прошлась по красной дорожке на гала-вечере Музея современного искусства Геффена (MOCA) в Лос-Анджелесе, взяв в качестве аксессуара сумку Gucci в форме сердца. Об этом пишет Page Six.

Тилли вышла с сумкой Gucci в форме сердца за $9 тысяч
© Газета.Ru

Сумка, в которой сочетаются красный, розовый и голубой цвет, стоит $8,6 тыс., но в настоящее время ее нет в продаже. Тилли сочетала аксессуар с фиолетовым полупрозрачным платьем с красным бантом и черными кружевными рукавами. Она дополнила свой образ чулками в сеточку и черными туфлями на каблуках.

На мероприятии по случаю открытии выставки «Карл Крейг: Вечеринка после вечеринки» появились также знаменитости Тиффани Хэддиш, Киану Ривз, Александра Грант, Джоди Фостер и другие.

Дженнифер Тилли — американская актриса и сценарист, известная по фильмам «Головы», «Пули над Бродвеем», «Связь», «Лжец, лжец», «Страна приливов» и другим.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что китайская супермодель Лю Вэнь снялась в рекламе сумок Gucci.

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