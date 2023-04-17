Сиара снялась в клипе в наряде российского бренда

Популярная американская певица Сиара выпустила клип на песню Da Girls, на кадрах которого предстала в наряде российского бренда Red September, основанного дизайнером Ольгой Васюковой. Соответствующая информация появилась в Instagram-аккаунте последнего (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).