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2 часа назад

Американская певица Сиара снялась в клипе в наряде российского бренда

Lenta.ru

Популярная американская певица Сиара выпустила клип на песню Da Girls, на кадрах которого предстала в наряде российского бренда Red September, основанного дизайнером Ольгой Васюковой. Соответствующая информация появилась в Instagram-аккаунте последнего (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сиара снялась в клипе в наряде российского бренда
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Знаменитость снялась в укороченном облегающем лонгсливе и лосинах в красном, белом и желтом цветах. Согласно описанию публикации, комплект, украшенный надписями, вошел в коллекцию весна-лето 2023.

Поклонники бренда выразили свой восторг в комментариях.

«Это суперуспех! Поздравляю!», «Ребята, очень рада за вас», «Молодцы, это классно!» — хвалили компанию русскоязычные пользователи соцсети.

Мода,Сиара,
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