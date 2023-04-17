Стилист Рогов назвал вечно модную одежду

Российский стилист Александр Рогов назвал вечно модную одежду. На данную тему он высказался в своем Telegram-канале, который насчитывает более 120 тысяч подписчиков.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам эксперта в сфере стиля, актуальность сохранят такие предметы гардероба, как твидовый жакет марки Chanel, пальто teddy bear Max Mara, плащ Burberry, кожаная куртка Acne и поло Lacoste. В то же время популярности не утратят туфли бренда Christian Louboutin и кроссовки Triple S Balenciaga, отметил он.