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1 час назад

Стилист Рогов назвал вечно модную одежду

Lenta.ru

Российский стилист Александр Рогов назвал вечно модную одежду. На данную тему он высказался в своем Telegram-канале, который насчитывает более 120 тысяч подписчиков.

Стилист Рогов назвал вечно модную одежду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта в сфере стиля, актуальность сохранят такие предметы гардероба, как твидовый жакет марки Chanel, пальто teddy bear Max Mara, плащ Burberry, кожаная куртка Acne и поло Lacoste. В то же время популярности не утратят туфли бренда Christian Louboutin и кроссовки Triple S Balenciaga, отметил он.

Что касается аксессуаров, то, по его словам, в тренде останутся сумка Birkin Hermès, ремень GG Marmont Gucci и очки Ray-Ban, заявил автор поста, сопроводив свою подборку снимками указанных вещей.

Мода,Александр Рогов,Chanel,
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