Зачем носить две сумки, двое часов и две цепочки
Не бойтесь экспериментировать с аксессуарами.
Стилисты, дизайнеры, модные консультанты уверяют: на пике популярности минимализм. Однако касается этот тренд не всех аспектов модного образа, вопреки стремлению к простоте, одна из главных тенденций грядущего лета — парные аксессуары.
Вы можете захватить с собой две сумочки, надеть на запястье двое часов или украсить шею сетом цепочек.
Разберемся, почему это стало модным и как носить парные детали, чтобы выглядеть стильно.
Как носить две сумки
Что делать, если маленькая сумочка идеально подходит под выбранный наряд, но в нее едва вмещается телефон и кошелек? Куда положить расческу, бутылочку с водой и еще десяток таких нужных вещей? Стилисты предлагает просто захватить вторую сумочку. Это настоящий тренд грядущего лета, хотя зародился он еще в 2014 году. Тогда стало популярным дополнять дамскую сумочку удобным тканевым шопером. Но сейчас вторая сумка может быть любой: некоторые бренды выпускают сеты сумочек в одном стиле, которые можно комбинировать. Особенно популярный вариант: небольшая кросс-боди и рюкзак.
Стилисты советуют использовать контрастные цвета. При этом обе сумки могут быть в нейтральных оттенках или одна отличаться яркими деталями.
Еще одно важное правило: оба аксессуара должны гармонично вписываться в оттенки наряда.
Как носить несколько цепочек
Сеты из нескольких цепочек с подвесками или без них стали настоящим хитом. В таких наборах сочетаются массивные аксессуары и тонкие изящные цепочки. Стилисты отмечают, что несколько украшений становятся центром образа, привлекают внимание к лицу и смотрятся женственно. Можно купить готовый сет или собрать его самостоятельно, комбинируя любимые украшения. Нужно лишь соблюдать несколько правил.
Во-первых, набор аксессуаров на шее требует отказа от других украшений или минимализма. Например, можно сочетать сет цепочек с изящными пуссетами в ушах или колечком без камня. Во-вторых, надевать набор украшений стоит со сдержанными в верхней части нарядами: сет отлично смотрится с водолазками, однотонными рубашками, простыми футболками и жакетами.
Можно ли совмещать золотые и серебряные украшения?
Раньше ответ на этот вопрос был однозначным: это несочетаемые материалы. Но сейчас стилисты не столь критичны. В некоторых готовых наборах удачно совмещены украшения теплых и холодных оттенков, поэтому можно смело надевать их вместе.
Как и зачем носить двое часов
Часы давно потеряли практическое значение: время мы уточняем, взглянув на экран смартфона. Но зато в качестве аксессуара они остаются столь же актуальными, а некоторые предпочитают надевать сразу двое часов. Стилисты считают, что относиться к часам стоит, как к браслетам, а значит, комбинировать их можно не только с другими украшениями, но и между собой. Один из заметных трендов сезона — сет часов на тонком металлическом и массивном кожаном ремешках. В этом случае часы надевают на одну руку. Если же часы похожи, то их стоит надеть на разные запястья, сделав образ более симметричным и органичным. Еще один вариант — браслет, на котором уже расположены два циферблата. Один из них обычно показывает местное время, а второй — иной часовой пояс.