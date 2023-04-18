Зачем носить две сумки, двое часов и две цепочки

Не бойтесь экспериментировать с аксессуарами.

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Стилисты, дизайнеры, модные консультанты уверяют: на пике популярности минимализм. Однако касается этот тренд не всех аспектов модного образа, вопреки стремлению к простоте, одна из главных тенденций грядущего лета — парные аксессуары.

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Вы можете захватить с собой две сумочки, надеть на запястье двое часов или украсить шею сетом цепочек.

Разберемся, почему это стало модным и как носить парные детали, чтобы выглядеть стильно.

Как носить две сумки

Что делать, если маленькая сумочка идеально подходит под выбранный наряд, но в нее едва вмещается телефон и кошелек? Куда положить расческу, бутылочку с водой и еще десяток таких нужных вещей? Стилисты предлагает просто захватить вторую сумочку. Это настоящий тренд грядущего лета, хотя зародился он еще в 2014 году. Тогда стало популярным дополнять дамскую сумочку удобным тканевым шопером. Но сейчас вторая сумка может быть любой: некоторые бренды выпускают сеты сумочек в одном стиле, которые можно комбинировать. Особенно популярный вариант: небольшая кросс-боди и рюкзак.

Стилисты советуют использовать контрастные цвета. При этом обе сумки могут быть в нейтральных оттенках или одна отличаться яркими деталями.

Еще одно важное правило: оба аксессуара должны гармонично вписываться в оттенки наряда.

Как носить несколько цепочек

Сеты из нескольких цепочек с подвесками или без них стали настоящим хитом. В таких наборах сочетаются массивные аксессуары и тонкие изящные цепочки. Стилисты отмечают, что несколько украшений становятся центром образа, привлекают внимание к лицу и смотрятся женственно. Можно купить готовый сет или собрать его самостоятельно, комбинируя любимые украшения. Нужно лишь соблюдать несколько правил.

Во-первых, набор аксессуаров на шее требует отказа от других украшений или минимализма. Например, можно сочетать сет цепочек с изящными пуссетами в ушах или колечком без камня. Во-вторых, надевать набор украшений стоит со сдержанными в верхней части нарядами: сет отлично смотрится с водолазками, однотонными рубашками, простыми футболками и жакетами.

Можно ли совмещать золотые и серебряные украшения?

Раньше ответ на этот вопрос был однозначным: это несочетаемые материалы. Но сейчас стилисты не столь критичны. В некоторых готовых наборах удачно совмещены украшения теплых и холодных оттенков, поэтому можно смело надевать их вместе.

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