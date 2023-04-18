Перечислены главные тренды лета

Известный стилист Алеко Надирян назвал джинсовые топы одним из главных трендов в одежде на лето. Подробности он расписал в своем телеграм-канале.

«Подобные предметы гардероба представлены в коллекциях многих известных брендов. Среди них – зарубежные марки Saint Laurent, Blumarine и Diesel и отечественные – Lime и Love Republic», – отметил стилист.

Надияр также показал несколько снимков указанных изделий различных фасонов. Среди них топ с открытой спиной и воротом и топ в виде бабочки, украшенный металлической фурнитурой.