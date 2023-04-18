Названы неуместные вещи в весеннем гардеробе

Модная блогерша Антония Хайэм назвала неуместные вещи в весеннем гардеробе в 2023 году. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 254 тысяч подписчиков.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Чтобы не выглядеть безвкусно в текущем сезоне, инфлюэнсерша призвала отказаться от популярных у многих знаменитостей кедов марки Converse. Кроме того, она посоветовала не составлять образы с плиссированными мини-юбками, а также джинсовыми юбками и шортами, поскольку данные изделия смотрятся неэлегантно.