41-летняя Алессандра Амбросио снялась в топе и брюках с разрезами
Бразильская супермодель, бывший «ангел» Victoria's Secret Алессандра Амбросио опубликовала новые фотографии с фестиваля Coachella. Снимками она поделилась в социальных сетях.
41-летняя Алессандра Амбросио снялась в оранжевом топе, красных брюках с разрезами и шнуровкой и розовой шубе. Образ дополнила красная ковбойская шляпа.
Поклонники остались в восторге от образа модели и написали в комментариях: «Невероятная», «Вау, это безумие», «Сексуально».
Алессандра Амбросио сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret. Сегодня «бывший ангел Victoria's Secret является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren. Супермодель также попробовала себя в качестве актрисы, сыграв эпизодическую роль в фильме «Казино Рояль» про Джеймса Бонда, картине «Здравствуй, папа, Новый год» и сериале «Сплетница».