41-летняя Алессандра Амбросио снялась в топе и брюках с разрезами

Бразильская супермодель, бывший «ангел» Victoria's Secret Алессандра Амбросио опубликовала новые фотографии с фестиваля Coachella. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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41-летняя Алессандра Амбросио снялась в оранжевом топе, красных брюках с разрезами и шнуровкой и розовой шубе. Образ дополнила красная ковбойская шляпа.

Поклонники остались в восторге от образа модели и написали в комментариях: «Невероятная», «Вау, это безумие», «Сексуально».