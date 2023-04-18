Эмили Ратаковски снялась топлес для рекламы Marc Jacobs

На снимках Ратаковски позирует в мешковатых джинсах с монограммами, демонстрируя на камеру сумки с принтом в виде букв. На одной из фотографий модель появляется топлеc, в другом варианте на ней — белое бюстье. Также на плакатах она появится в просторных рубашках и брюках цвета слоновой кости, вошедших в коллекцию.