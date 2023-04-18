Эмили Ратаковски снялась топлес для рекламы Marc Jacobs

Модель Эмили Ратаковски стала лицом весенней коллекции бренда Marc Jacobs. Об этом сообщает Daily Mail.
Коллекция, которую рекламирует модель, получила название Marc Jacobs Monogram Collection. Как отмечается в пресс-релизе, одежда из линейки — «не имеет гендера».
На снимках Ратаковски позирует в мешковатых джинсах с монограммами, демонстрируя на камеру сумки с принтом в виде букв. На одной из фотографий модель появляется топлеc, в другом варианте на ней — белое бюстье. Также на плакатах она появится в просторных рубашках и брюках цвета слоновой кости, вошедших в коллекцию.
Автором снимков для рекламной кампании стала британская фотограф Харли Уир, стилизацией съемки стала британка Даниэль Эмерсон.
Отмечается, что Эмили Ратаковски — давний друг модельера Марка Джейкобса, их связывают годы совместной работы. Впервые на подиум на показе модного дома дизайнера модель вышла в 2016 году.