Как при помощи одежды скрыть недостатки фигуры

Редко можно встретить женщину, которая была бы совершенно довольна своей внешностью. Кто-то безжалостно презирает себя за низкий или высокий рост, кто-то недолюбливает свою слишком большую или слишком маленькую грудь, а кто-то комплексует из-за широких плеч, коротких рук, неудачной формы коленей, широкой талии или отсутствия бедер.
Международный стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева рассказала «Вечерней Москве», как при помощи одежды скрыть недостатки своей фигуры.
— Не сравнивайте себя ни с кем, работайте исключительно со своей фигурой. Длину, пропорции, цвета, фактуры и рисунки выбирайте для себя с учетом своих внешних данных, ни на кого не смотря! — советует собеседница «ВМ».
Стилист назвала 10 общих правил для маскировки недостатков фигуры с помощью одежды.
Тесная одежда невыгодно подает фигуру. Обратите внимание на одежду полуприлегающего силуэта или оверсайз. Одежда такого плана помогает скрыть лишний вес.
Одежда из плотной ткани дает четкую структуру и держит форму лучше, что нивелирует складки на боках и животе. Так, ткани гофре и «жатка» скроют недостатки, а атлас, наоборот, их проявит.
Одежда с рисунком помогает отвлечь внимание и также скрыть невыигрышные особенности фигуры. При выборе принта стоит остерегаться слишком простых вариантов, иначе волшебство преображения может не сработать.
Правильной длины брюки помогают вытянуть силуэт, а брюки со стрелками и вовсе сделают вас в несколько раз стройнее.
Подбирая обувь в цвет колготок, мы также создаем цветовую вертикаль, которая удлиняет ноги. А при высоком росте, наоборот, используем контрасты.
Горизонтальные или накладные карманы на брюках, джинсах со стороны спины дают объем в области таза. А вот накладные карманы в области груди добавят недостающего объема. Отвороты на брюках и манжеты делают ноги короче.
Потертости на джинсах добавляют ноге серьезный объем.
Правильное использование аксессуаров поможет отвлечь внимание от проблемных зон и выгодно подать то, что следует демонстрировать. Так, фокусная точка в виде броши на предплечье приподнимает грудь.
Многослойная одежда — это всегда интересно и работает на красоту образа.
Ярусные вещи смотрятся очень выигрышно, но только на стройных женщинах. Ворсистые и рыхлые фактуры добавляют объема.
— Все инструменты коррекции фигуры, орнаменты и фактуру нужно правильно использовать относительно внешности персоны. Иначе одни и те же приемы для кого-то послужат спасением и выходом из затруднительной ситуации, а для других станут гиблым делом, — заключила стилист.