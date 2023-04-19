Стилист назвал самую модную джинсовую одежду на весну и лето

Российский стилист Александр Рогов перечислил предметы гардероба из денима, которые будут актуальны весной и летом 2023 года. На данную тему он высказался в своем Telegram-канале, который насчитывает более 120 тысяч подписчиков.

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Эксперт назвал самой модной одежду, которая состоит из двух и более цветов джинсы. В качестве примера специалист привел брюки, штанины которых выполнены из разных оттенков денима, а также вещи в стиле пэчворк из нескольких лоскутов ткани. «Еще один микротренд — двухцветный деним! Классные джинсы нашли недавно в CROPP», — добавил он.

В подтверждение Рогов прикрепил фотографии моделей в подобных нарядах, среди которых Эмили Ратаковски и Кендалл Дженнер, а также гости прошедших Недель моды.