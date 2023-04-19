18-летняя дочь Хайди Клум появилась на Coachella в бикини

Дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум Лени посетила музыкальный фестиваль Coachella в откровенном наряде.

Фото: Соцсети Соцсети

Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

18-летняя знаменитость появилась на мероприятии в бикини черного цвета и вельветовых зеленых оверсайз-брюках с заниженной линией талии. Кроме того, девушка надела бейсболку в стиле милитари бренда Metalwood Studio, грубые кожаные ботинки и широкие солнцезащитные очки. При этом волосы инфлюэнсер распустила, а на лицо нанесла нюдовый макияж.

Lenta.ru