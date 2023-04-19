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21 минуту назад

18-летняя дочь Хайди Клум появилась на Coachella в бикини

Lenta.ru

Дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум Лени посетила музыкальный фестиваль Coachella в откровенном наряде.

18-летняя дочь Хайди Клум появилась на Coachella в бикини
Фото: СоцсетиСоцсети

Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

18-летняя знаменитость появилась на мероприятии в бикини черного цвета и вельветовых зеленых оверсайз-брюках с заниженной линией талии. Кроме того, девушка надела бейсболку в стиле милитари бренда Metalwood Studio, грубые кожаные ботинки и широкие солнцезащитные очки. При этом волосы инфлюэнсер распустила, а на лицо нанесла нюдовый макияж.

Lenta.ru

В качестве аксессуаров она выбрала золотой чокер марки Maison Vir Ven за 318 долларов (26 тысяч рублей), а также три браслета из ассортимента того же ювелирного дома, стоимость которых составила 225 и 375 долларов (18 и 30 тысяч рублей).

Мода,Хайди Клум,
18+
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