Назван самый популярный модный бренд в мире

Аналитики платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самые популярные бренды в мире в первом квартале 2023 года. Соответствующее исследование опубликовано на одноименном сайте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Выяснилось, что наиболее востребованными марками оказались Prada и Miu Miu, при этом третью строчку рейтинга занял французский ретейлер Moncler, выручка которого в 2022 году выросла на 25 процентов в сравнении с предыдущим годом. Вместе с тем на четвертом месте расположился модный дом Valentino, а на пятом — Loewe.

Компания Bottega Veneta не изменила позиций в списке, оставшись на шестой строчке, в то же время Dolce & Gabbana поднялся с девятой позиции на седьмую. Заключали десятку лидеров такие марки, как Versace, Gucci и Saint Laurent. Известно, что впервые в рейтинге также оказался бренд Skims, который принадлежит предпринимательнице Ким Кардашьян.