Как и с чем сочетать деним этой весной, узнаете в материале.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Начиная с шестидесятых джинсы не выходят из моды. Как альтернатива «пиджакам», офисному стилю они стали своего рода демократическим символом. Но в 2023 году нас ожидает просто засилье денима.

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Поворот к нулевым годам вернул нам немало трендов, так любимых модными иконами того времени. Помимо блесток, пайеток и гламура это еще и «канадский смокинг» — так называют джинсовый total look. Курс, заданный моделью Джулией Фокс в 2022 году, набирает силу.

Комбинация курток и джинсов, джинсов и топов, курток и юбок, тренча и платья — наиболее яркая тенденция, которая прослеживается в нынешнем весенне-летнем сезоне. AZ Factory и Burberry показали ансамбли в классическом цвете денима. Так можно отправиться и на прогулку, и на светскую вечеринку, немного поменяв аксессуары.

Tod’s сыграли на контрасте, смешивая светлые и темные оттенки, которые красиво гармонировали с золотыми украшениями.

Любопытную интерпретацию идеи представила марка Rejina Pyo — нежный мятный оттенок оттеняли фирменные черепаховые пуговицы. Чтобы джинсовый образ не выглядел слишком громоздким, советуем сочетать его с легкими аксессуарами: изящная сумочка, колье с цепочкой, стильные босоножки.

Гранж — это полная противоположность гламуру, в переводе с английского слово означает «грязь, надрыв». Этот стиль пришел к нам из девяностых.

В весенней коллекции Bottega Veneta Матье Блази сделал прямой отсыл к образу лидера группы Nirvana Курта Кобейна, которого считают основателем и иконой гранж-движения. Узнаваемая клетчатая рубашка и свободный джинсовый ансамбль — что может быть проще. Философия гранжа — не суди людей по одежке, а суди по уму, таланту и личным качествам. Нарочитая небрежность, потертости и дыры, рваные края, свободная посадка — вот «коды» этого стилевого направления.

О том, что оно будет популярно этой весной, свидетельствуют показы многих модных брендов, начиная с Diesel и JW Anderson и заканчивая Stella McCartney. Но самой впечатляющей, пожалуй, была коллекция Balenciaga, чьи постапокалиптические образы вызвали ажиотаж. Джинсы с отверстиями, разрывами, пятнами — казалось, модели только что вернулись с поля боя. Сочетайте такую одежду с грубыми ботинками, обувью на тракторной платформе, кроссовками, базовыми футболками.

Широта взгляда

Если вы любите узкие джинсы, то явно попали не в то время. Современная мода берет курс на расслабленность. Объемные, мешковатые штаны, которые так любит Белла Хадид, на пике популярности. Модели с заниженной талией и буквально струящиеся по полу, как в актуальных коллекциях Bottega Veneta и Etro, либо же с высокой талией, но расслабленный силуэт, как у Tibi — выбирайте то, что больше по душе. Ключ к формированию гармоничного образа — в соблюдении пропорций. То есть если внизу широко, то узко вверху. Такие джинсы хорошо смотрятся с тонкими водолазками, топами, бюстье.

Еще одна модная вариация джинсов — карго. Это брюки свободного кроя, с большим количеством накладных карманов. Первоначально они предназначались для активного отдыха и физической работы, но теперь их смело носят на вечеринку с босоножками на каблуке. К хлопковым моделям мы уже привыкли, так почему не дать шанс дениму? Из трендовых джинсовых вещей, которые также стоит взять на заметку, — это юбка-макси. Подобная модель навевает ассоциации с девяностыми годами, когда длинная юбка с застежкой посредине была чуть ли не у каждой второй модницы. Сегодня выбирайте прямой или трапециевидный крой, высота талии значения не имеет. Подобные юбки были представлены на подиуме самыми разными брендами: от Ganni и Altuzarra до Burberry до Givenchy, Y/Project и Tibi.

Советуем носить ее с трикотажным верхом: кроп-топами, футболками, кардиганами, а также джинсовым топом. Кроп-топ — это еще одна модная вещица, которой нужно обзавестись этим летом. Тенденция открытого нижнего белья, новое прочтение сексуальности, взаимоотношений с телом — дизайнеры продолжают исследовать эту тему, предлагая нам бра и бюстгальтеры, которые можно носить в качестве топа. В джинсовом варианте они выглядят особенно соблазнительно.

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Привет из прошлого

Обычным денимом сейчас уже никого не удивить, но в этом сезоне дизайнеры вдохновлялись образами восьмидесятых. Те самые джинсы-варенки, так популярные в то время и любимые Мадонной и рок-звездой Дженис Джоплин, сегодня вновь завладели умами и сердцами. К счастью, сейчас уже нет необходимости «варить» их в эмалированной кастрюле, как это делали наши мамы, — в нынешних коллекциях подобных моделей предостаточно. Дизайнеры отшивают из «кислотного материала» не только брюки, но и юбки, платья и паль — то.

Отдельные бренды, например, MM6 Maison Margiela, Givenchy и Diesel, окрасили деним в оттенки зеленого и розового, а Versace — в лаймовый желтый. Не знаете, темные или светлые джинсы выбрать? Почему бы не попробовать все и сразу?

Пэчворк — так называется техника, когда вещь будто сшита из разных лоскутов ткани. И вот сегодня этот стиль, который, что называется, рвет шаблоны в прямом и переносном смысле слова, вновь актуален, выражая инсайт нового поколения — «мы ждем перемен». В этом сезоне пэчворк проявился более вдумчиво. Nensi Dojaka выпустила контрастные джинсы, которые сочетались с блестящим топом. А Stella McCartney решила вернуться к истокам, соединив деним с кожаной вставкой в стиле ковбоев Дикого Запада. На этом фоне лоскутная юбка Rejina Pyo выглядела в лучших традициях бохо.