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21 минуту назад

Названы самые популярные одежда и обувь в мире

Lenta.ru

Аналитики платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самые популярные в мире одежду, обувь и аксессуары первого квартала 2023 года. Соответствующее исследование опубликовано на одноименном сайте.

Названы самые популярные одежда и обувь в мире
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Наиболее востребованной оказалась поясная сумка бренда Uniqlo, вторую строчку заняли очки Rick Owens модели Kriester, а третью — корректирующее фигуру боди марки Skims, которая принадлежит бизнесвумен Ким Кардашьян. Замкнули пятерку лидеров ставшие мемом резиновые сапоги Astro Boy Boots и джинсовая юбка длины макси Diesel.

Кроме того, в десятку самых актуальных предметов гардероба попали серьги Drop модного дома Bottega Veneta, кеды Adidas Gazelle, джинсы-клеш марки Weekday, сумка в виде сердца ретейлера Alaia и кроссовки из коллаборации Solomon и Maison Margiela.

Мода,Ким Кардашьян,
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