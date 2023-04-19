Названы самые популярные одежда и обувь в мире

Аналитики платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самые популярные в мире одежду, обувь и аксессуары первого квартала 2023 года. Соответствующее исследование опубликовано на одноименном сайте.

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Наиболее востребованной оказалась поясная сумка бренда Uniqlo, вторую строчку заняли очки Rick Owens модели Kriester, а третью — корректирующее фигуру боди марки Skims, которая принадлежит бизнесвумен Ким Кардашьян. Замкнули пятерку лидеров ставшие мемом резиновые сапоги Astro Boy Boots и джинсовая юбка длины макси Diesel.