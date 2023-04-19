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1 час назад

Режиссер "Игры в кальмара" создаст оформление для показа Louis Vuitton в Сеуле

Газета.Ru

Показ Louis Vuitton состоится 29 апреля в Сеуле после заката на мосту Джамсу, а режиссер сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёк выступит в качестве креативного консультанта по сценографии шоу. Об этом пишет WWD.

Режиссер "Игры в кальмара" создаст оформление для показа Louis Vuitton
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Председатель совета директоров и генеральный директор Louis Vuitton Пьетро Беккари назвал Сеул «культурным центром, который продолжает привлекать внимание всего мира» и космополитическим городом, который «разделяет общий дух с Louis Vuitton в том, что касается новаторства, переосмысления творчества и воспитания сметливости».

Бренд охарактеризовал сотрудничество креативного директора женской линейки Louis Vuitton Николя Гескьера и Хван Дон Хёка как то, что отражает «стремление Louis Vuitton выделить и продемонстрировать местную культуру и художественное мастерство в глобальном масштабе». Бренд планирует пригласить 100 местных студентов-дизайнеров на показ, которые будут присутствовать среди 1,6 тыс. гостей.

Для своих последних парижских показов Гескьер сотрудничал с французским художником Филиппом Паррено.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Жизель Бюндхен снялась в рекламе ювелирного бренда Vivara.

Мода,Дон Хек,Филипп Паррено,Жизель Бюндхен,Louis Vuitton,
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