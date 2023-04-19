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8 минут назад

Стилисты назвали четыре способа носить платье-комбинацию этой весной

runews24.ru

Платье-комбинация может стать главным героем гардероба на ближайшие несколько сезонов.

Стилисты назвали четыре способа носить платье-комбинацию этой весной
Фото: runews24.rurunews24.ru

Такое платье должно быть в гардеробе у каждой девушки, пишет woman.ru.

Бельевой стиль закрепился в трендах несколько лет назад и не собирается сдавать позиции. Атласное платье быстро превратилось из домашней униформы в самодостаточный предмет гардероба.

Такая вещь адаптируется почти под любой стиль в одежде, несмотря на свою яркость.

Звёзды и инфлюенсеры сочетают платье-комбинацию с различными вещам, например, с объёмным структурным блейзером, дополняя образ лаконичными балетками.

Также платье можно носить с пиджаком и чёрными капроновыми колготками.

Утончённый образ можно создать с помощью сочетания шёлкового платья и пушистого или трикотажного кардигана.

Дополнениями для платья могут стать даже кожаные тренчи, куртки и рубашки.

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