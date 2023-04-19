Цвета в одежде, привлекающие насекомых

Несмотря на то, что в основном мухи, комары, клещи реагируют на запахи, цвет одежды человека тоже имеет значение. Вот каких цветов стоит избегать.

© Ferra.ru

Вообще не бывает цвета, который бы сразу отпугнул всех насекомых и паукообразных. Какие-то цвета привлекают одних и отпугивают при этом других.

Согласно результатам исследования, проведённого учёными из Университета Флориды, домашних мух привлекает синий цвет. А вот отталкивают их тёплые оттенки жёлтого цвета.

Что касается лошадиных мух, то им нравится чёрный. А носить, чтобы они на вас не садились, стоит жёлтый, кремовый или белый.

Привлечь комаров можно при помощи одежды красного, оранжевого, чёрного, голубого цвета. А отталкивать их будет фиолетовый, зелёный, синий, белый.

Один эксперимент показал, что клещи больше предпочитают людей в светлой одежде. В то же время люди в тёмной одежде для них не так привлекательны.

Пчёлы и осы могут лететь на такие цвета, как зелёный, фиолетовый, синий. Оттолкнут их оранжевый и красный.