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46 минут назад

Режиссер сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёк оформит показ бренда Louis Vuitton в Сеуле

Мира Маркина

Хван Дон Хёк, режиссер сериала "Игра в кальмара", станет креативным консультантом по сценографии шоу Louis Vuitton. Показ бренда пройдет 29 апреля в Сеуле после заката на мосту Джамсу. Об этом сообщает WWD.

По мнению председателя совета директоров и генерального директора Louis Vuitton Пьетро Беккари, Сеул — культурный центр, привлекательный для людей из разных стран, а также космополитический город. Беккари считает, что Сеул близок по духу Louis Vuitton в части "новаторства, переосмысления творчества и воспитания сметливости".

Бренд считает, что шоу, которое готовят креативный директор женской линейки Louis Vuitton Николя Гескьер и Хван Дон Хёк, продемонстрирует сочетание местной культуры и художественного мастерства в глобальном масштабе. Планируется, что на показ в числе 1,6 тысячи гостей пригласят 100 местных студентов, которые обучаются дизайну.

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Мода,Видео,Дон Хек,Николя Гескьер,Louis Vuitton,
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