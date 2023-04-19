Хван Дон Хёк, режиссер сериала "Игра в кальмара", станет креативным консультантом по сценографии шоу Louis Vuitton. Показ бренда пройдет 29 апреля в Сеуле после заката на мосту Джамсу. Об этом сообщает WWD.

По мнению председателя совета директоров и генерального директора Louis Vuitton Пьетро Беккари, Сеул — культурный центр, привлекательный для людей из разных стран, а также космополитический город. Беккари считает, что Сеул близок по духу Louis Vuitton в части "новаторства, переосмысления творчества и воспитания сметливости".

Бренд считает, что шоу, которое готовят креативный директор женской линейки Louis Vuitton Николя Гескьер и Хван Дон Хёк, продемонстрирует сочетание местной культуры и художественного мастерства в глобальном масштабе. Планируется, что на показ в числе 1,6 тысячи гостей пригласят 100 местных студентов, которые обучаются дизайну.