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Модель plus-size Эшли Грэм вышла на публику в золотом платье-бюстье

Модель plus-size Эшли Грэм появилась на светском мероприятии в сияющем образе. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Модель plus-size Эшли Грэм вышла на публику в золотом платье-бюстье
© Газета.Ru

35-летняя Эшли Грэм опубликовала фотографии с презентации, прошедшей минувшим вечером. Для выхода в свет она выбрала золотое платье-бюстье с пайетками. Волосы ей уложили волнами и сделали макияж с золотыми тенями. На видео с мероприятия она станцевала перед камерой в вечернем образе.

Эшли Грэм — трижды мама. У модели и ее супруга, видеооператора Джастина Эрвина, есть трое детей: 3-летний Айзек и полуторагодовалые близнецы Малакай и Роман. В конце марта Эшли Грэм призналась, что ее муж сделал вазэктомию — операцию, при которой у мужчины удаляются семявыносящие протоки. Модель уточнила, что ее супруг хорошо перенес операцию и спустя час после процедуры отправился по магазинам. В прошлом Грэм рассказывала о том, каково ей быть многодетной матерью.

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