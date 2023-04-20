Модель plus-size Эшли Грэм вышла на публику в золотом платье-бюстье

35-летняя Эшли Грэм опубликовала фотографии с презентации, прошедшей минувшим вечером. Для выхода в свет она выбрала золотое платье-бюстье с пайетками. Волосы ей уложили волнами и сделали макияж с золотыми тенями. На видео с мероприятия она станцевала перед камерой в вечернем образе.

Эшли Грэм — трижды мама. У модели и ее супруга, видеооператора Джастина Эрвина, есть трое детей: 3-летний Айзек и полуторагодовалые близнецы Малакай и Роман. В конце марта Эшли Грэм призналась, что ее муж сделал вазэктомию — операцию, при которой у мужчины удаляются семявыносящие протоки. Модель уточнила, что ее супруг хорошо перенес операцию и спустя час после процедуры отправился по магазинам. В прошлом Грэм рассказывала о том, каково ей быть многодетной матерью.