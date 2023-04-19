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Тимоти Шаламе заметили в Нью-Йорке на съемке рекламы Chanel у Мартина Скорсезе

Актер Тимоти Шаламе попал на камеры папарацци во время съемки рекламы в Нью-Йорке. Фотографии были опубликованы Daily Mail.

Шаламе заметили на съемке рекламы Chanel у Скорсезе
© Газета.Ru

На снимках, сделанных через окно одного из нью-йоркских зданий, видно, что актер получает указания от легендарного режиссера Мартина Скорсезе. Как отмечает Daily Mail, актер и режиссер снимали рекламу аромата Chanel Bleu.

На фотографиях, сделанных во время съемки, Тимоти Шаламе предстает с растрепанными локонами в белой майке-алкоголичке и тренировочных штанах. Шею 27-летнего актера украшает цепочка.

После съемки актера сфотографировали в черном свитере Louis Vuitton с воротом под горло, застежкой на молнии и широкой полосой цвета фуксии на груди. Шаламе дополнил свой образ черными брюками, солнцезащитными очками и белыми кроссовками.

Папарацци также засняли на выходе со съемки Мартина Скорсезе — 80-летний режиссер был одет в джинсы, голубую рубашку и просторный темно-синий пиджак, смеялся и сжимал в руке папку с бумагами, обернутую в газету.

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