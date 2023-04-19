Фирма Gap выпустит коллекцию совместно с производителем куклы Barbie

Производитель одежды Gap выпустит совместно с корпорацией Mattel, производящей куклу Barbie, капсульную коллекцию с ее символикой. Запуск коллекции приурочен к выходу фильме «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях, сообщает WWD.

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Коллекция «Gap x Barbie» поступит в продажу в мае и будет включать свитшоты, юбки, худи, джинсы, рубашки, аксессуары, а также одежду для домашних животных с символикой Barbie. Вещи будут продаваться по цене от $24 до $69.

Помимо изображения куклы, фирма Gap получила право использовать образы из других популярных игр корпорации Mattel, в частности Hot Wheels.

Отмечается, что держатели карт лояльности Gap получат право покупать предметы из коллекции онлайн еще до официального выхода линейки.