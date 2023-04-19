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1 час назад

Фирма Gap выпустит коллекцию совместно с производителем куклы Barbie

Газета.Ru

Производитель одежды Gap выпустит совместно с корпорацией Mattel, производящей куклу Barbie, капсульную коллекцию с ее символикой. Запуск коллекции приурочен к выходу фильме «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях, сообщает WWD.

Фирма Gap выпустит коллекцию совместно с производителем куклы Barbie
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Коллекция «Gap x Barbie» поступит в продажу в мае и будет включать свитшоты, юбки, худи, джинсы, рубашки, аксессуары, а также одежду для домашних животных с символикой Barbie. Вещи будут продаваться по цене от $24 до $69.

Помимо изображения куклы, фирма Gap получила право использовать образы из других популярных игр корпорации Mattel, в частности Hot Wheels.

Отмечается, что держатели карт лояльности Gap получат право покупать предметы из коллекции онлайн еще до официального выхода линейки.

Как сообщалось ранее, Марго Робби думала, что Warner Bros. «не позволит снять» «Барби».

Мода,Марго Робби,Райан Гослинг,
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