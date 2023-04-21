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Стилистка вычислила лишнюю одежду в женском гардеробе

Живущая в Нью-Йорке британо-ирландская актриса, телеведущая и стилистка Доун Анна Уильямсон вычислила лишнюю одежду в женском гардеробе. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Стилистка вычислила лишнюю одежду в женском гардеробе
© Lenta.ru

Специалистка внесла в список верхнюю одежду без рукавов, в том числе пальто и жилеты из искусственного меха. Кроме того, эксперт призвала отказаться от эластичных поясов, которые, по ее словам, придают лишний объем талии.

Также Уильямсон назвала неуместными изделия «летнего» фасона, выполненные из «зимних» тканей. «Это может быть вязаное платье без рукавов или платье из плотной ткани "летнего" цвета и покроя», — заявила автор ролика. Кроме того, не следует покупать необдуманно вязаные наряды. «Если вы примеряете вязаную вещь и она колется, не покупайте ее. Она навсегда останется пылиться в вашем шкафу», — подчеркнула стилистка.

Ранее модная блогерша Антония Хайэм назвала неуместные вещи в весеннем гардеробе в 2023 году. Чтобы не выглядеть безвкусно в текущем сезоне, инфлюэнсерша призвала отказаться от популярных у многих знаменитостей кедов марки Converse. Кроме того, она посоветовала не составлять образы с плиссированными мини-юбками.

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