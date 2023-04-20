Невест призвали отказаться от «устаревших» белых платьев на свадьбу

«Наши невесты тяготеют к вещам, которые не всегда выглядят свадебными в традиционном смысле, им нужен более повседневный стиль. Я также обнаружил, что многие хотели бы надевать свой свадебный наряд снова и снова, поэтому мы должны позволить им это сделать», — подводит итог дизайнер Маркаряна Александра О'Нил, которая использовала бледно-голубые цветочные узоры на мини-платьях из своей коллекции.