Почему бежевый тренч остается самым актуальным элементом гардероба

Пришла весна, и многие жительницы крупных городов переоделись в бежевые тренчи, которые по праву считаются нестареющей классикой. Впрочем, многие замечают, что в этом году девушек в «песочном» на улицах стало слишком много, что превратило этот элемент одежды в мем. Стилист Ольга Ким в комментарии для «Слово и Дело» рассказала, остаются ли бежевые тренчи в тренде.

© Слово и Дело

Почему бежевые тренчи завоевали гардеробы всех модниц? Все просто: этот элемент гардероба — классика, которая идеально сочетается с чем угодно. Бежевый тренчкот благодаря своей нейтральности и функциональности стал предметом гардероба вне моды и времени, он всегда выручает при создании любого образа.

Самой легендарной моделью, конечно, является тренч Burberry. Однако позволить себе такую верхнюю одежду может далеко не каждый человек. В последнее время, с приходом моды на нейтральность и комфорт фасон проник во все ценовые сегменты. Сегодня практически каждая женщина может позволить себе бежевый тренч. И это мы видим повсеместно.

Да, тренчей на улицах больших городов стало настолько много, что в Сети появился мем. Многие пользователи высмеивают обладательниц этой одежды, полагая, что в попытках выделиться женщины сливаются в безликую бежевую массу. Другие убеждены, что бежевый тренч — классический элемент гардероба вне моды и времени, который подчеркивает все достоинства фигуры и является прекрасным завершением любого образа.