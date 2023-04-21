5 предметов одежды, которые старят женщину

Неправильно подобранный наряд может прибавить десяток лет даже юной девушке. Что уж говорить о женщинах, которые перешагнули отметку в 35 лет.

Фото: Кадр из сериала "Дурнушка" Кадр из сериала "Дурнушка"

Многие недооценивают силу одежды, и зря, ведь она может стать как союзником, так и врагом.

"Рамблер" выбрал несколько вещей, которые следует либо передать старшим родственникам, либо немедленно отправить в утиль. Если, конечно, вы не стремитесь выглядеть старше своего возраста.

Мешковатая одежда

В попытках скрыть лишние килограммы многие женщины нередко облачаются в модели оверсайз. Однако выбирая мешковатую одежду, крайне неважно не переборщить: в противном случае, вы скроете не только недостатки, но и достоинства фигуры.

Длина макси

Зрелый возраст не повод облачаться исключительно в юбки и платья длины макси. Такая одежда делает фигуру тяжеловесной, а образ старомодным.

Твидовый костюм

Такие костюмы нередко выбирают женщины в возрасте, даже не догадываясь о том, что данные модели состаривают их еще больше. Выбирая костюм, лучше отдать предпочтение хлопку или льну.

Платок

Пестрые платки неизменно вызывают ассоциацию с бабушками, сидящими на лавочках во дворе. Достойная альтернатива –атласный шарфик или шарфик из шелка.

Кричащий принт