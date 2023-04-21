Асмус вышла на красную дорожку в прозрачном платье без белья

Известная российская актриса театра и кино Кристина Асмус появилась на красной дорожке 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в прозрачном платье без нижнего белья — на ней не было бюстгальтера. Видеозапись прохода со звезды опубликовали в аккаунте dnevniki_zvezd в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).