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Асмус вышла на красную дорожку в прозрачном платье без белья

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Известная российская актриса театра и кино Кристина Асмус появилась на красной дорожке 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в прозрачном платье без нижнего белья — на ней не было бюстгальтера. Видеозапись прохода со звезды опубликовали в аккаунте dnevniki_zvezd в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Асмус вышла на красную дорожку в прозрачном платье без белья
© Мослента

«Очень некрасиво. Куда катится мир!», «Могла бы и платье не надевать», «Такое ощущение, что ей самой некомфортно в таком образе», «А что не голой сразу?», «Угомоните кто-нибудь ее!» — возмутились юзеры.

Асмус появилась на кинофестивале в платье нежно-голубого цвета в пол со шлейфом. Верх изделия вместе с рукавами выполнен из практически прозрачного материала.

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