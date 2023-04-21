Зендая снялась в первой рекламной кампании Louis Vuitton

"Я помню, как росла среди кампаний LV. Была одна, которую я любила с начала 2000-х годов, с Наоми Кэмпбелл, когда она позировала на сундуке. Я до сих пор вижу ее. Я вижу этот образ в своей голове и помню, как видела его в журналах в детстве", - сказала Зендая.