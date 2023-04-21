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Зендая снялась в первой рекламной кампании Louis Vuitton

Зендая в первый раз стала лицом рекламной кампании сумок Capucines дома моды Louis Vuitton. Об этом пишет Vogue.

Зендая снялась в первой рекламной кампании Louis Vuitton
© Соцсети

Актриса была снята знаменитыми фотографами Мертом и Маркусом на Лазурном берегу Франции.

"Я помню, как росла среди кампаний LV. Была одна, которую я любила с начала 2000-х годов, с Наоми Кэмпбелл, когда она позировала на сундуке. Я до сих пор вижу ее. Я вижу этот образ в своей голове и помню, как видела его в журналах в детстве", - сказала Зендая.

Газета.Ru

Сумка Capucines была впервые выпущена в 2013 году. Она изготовлена из цельной зернистой кожи Taurillon и отличается сдержанной элегантностью и универсальностью.

"Я предпочитаю, чтобы мои руки были свободны, - говорит Зендая о своих предпочтениях в выборе сумок. - Поэтому у меня есть небольшая сумка типа crossbody, которую я могу брать с собой повсюду. Если только в нее поместится мой телефон, блеск для губ и маленькая камера".

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