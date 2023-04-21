Зендая снялась в первой рекламной кампании Louis Vuitton
Зендая в первый раз стала лицом рекламной кампании сумок Capucines дома моды Louis Vuitton. Об этом пишет Vogue.
Актриса была снята знаменитыми фотографами Мертом и Маркусом на Лазурном берегу Франции.
"Я помню, как росла среди кампаний LV. Была одна, которую я любила с начала 2000-х годов, с Наоми Кэмпбелл, когда она позировала на сундуке. Я до сих пор вижу ее. Я вижу этот образ в своей голове и помню, как видела его в журналах в детстве", - сказала Зендая.
Сумка Capucines была впервые выпущена в 2013 году. Она изготовлена из цельной зернистой кожи Taurillon и отличается сдержанной элегантностью и универсальностью.
"Я предпочитаю, чтобы мои руки были свободны, - говорит Зендая о своих предпочтениях в выборе сумок. - Поэтому у меня есть небольшая сумка типа crossbody, которую я могу брать с собой повсюду. Если только в нее поместится мой телефон, блеск для губ и маленькая камера".