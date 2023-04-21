Ирина Шейк на обложке майского номера Harper’s Bazaar

«Дочь помогла мне любить себя ещё больше. Она говорит: «Я очень люблю папу, я очень люблю маму, я люблю няню, я люблю бабулю», так она называет мою маму. А потом она говорит: «И я очень люблю себя». Я смотрю на дочь и думаю: «Ого, я не была такой в 6 лет». Вы знаете, что я имею в виду? У меня не было её мыслей в 6-летнем возрасте. Но мы должны учить этому наших детей».