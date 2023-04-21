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10 минут назад

Ирина Шейк на обложке майского номера Harper’s Bazaar

Inc-Newsиещё 1

37-летняя модель рассказала в беседе с журналом о воспитании 6-летней дочери Леи.

Ирина Шейк на обложке майского номера Harper’s Bazaar
Фото: Inc-NewsInc-News

Ирина Шейк стала героиней майского номера Harper’s Bazaar, представ на обложке и разворотах в образе городской амазонки. В интервью изданию она приоткрыла завесу таинственности над тем, какие ценности прививает маленькой дочери. Лею она родила в то время, когда была в отношения с актёром и режиссёром Брэдли Купером. Недавно девочке исполнилось 6 лет.

Во многом, благодаря материнству, Ирина научилась относиться к себе правильным образом. «Просто я научилась любить свои недостатки. Вы должны любить себя целиком», - признала она.

«Дочь помогла мне любить себя ещё больше. Она говорит: «Я очень люблю папу, я очень люблю маму, я люблю няню, я люблю бабулю», так она называет мою маму. А потом она говорит: «И я очень люблю себя». Я смотрю на дочь и думаю: «Ого, я не была такой в 6 лет». Вы знаете, что я имею в виду? У меня не было её мыслей в 6-летнем возрасте. Но мы должны учить этому наших детей».

По словам Шейк, они с Купером считают важным научить Лею относиться к другим как к самой себе.

«Мы учим нашу дочь быть доброй к людям. Каждый раз, когда мы отправляем её в школу, то напоминаем: «Просто помни: «Доброта и любовь!», - добавила в заключение Шейк.

Мода,Брэдли Купер,Ирина Шейк,
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