Ирина Шейк на обложке майского номера Harper’s Bazaar

37-летняя модель рассказала в беседе с журналом о воспитании 6-летней дочери Леи.
Ирина Шейк стала героиней майского номера Harper’s Bazaar, представ на обложке и разворотах в образе городской амазонки. В интервью изданию она приоткрыла завесу таинственности над тем, какие ценности прививает маленькой дочери. Лею она родила в то время, когда была в отношения с актёром и режиссёром Брэдли Купером. Недавно девочке исполнилось 6 лет.
Во многом, благодаря материнству, Ирина научилась относиться к себе правильным образом. «Просто я научилась любить свои недостатки. Вы должны любить себя целиком», - признала она.
«Дочь помогла мне любить себя ещё больше. Она говорит: «Я очень люблю папу, я очень люблю маму, я люблю няню, я люблю бабулю», так она называет мою маму. А потом она говорит: «И я очень люблю себя». Я смотрю на дочь и думаю: «Ого, я не была такой в 6 лет». Вы знаете, что я имею в виду? У меня не было её мыслей в 6-летнем возрасте. Но мы должны учить этому наших детей».
По словам Шейк, они с Купером считают важным научить Лею относиться к другим как к самой себе.
«Мы учим нашу дочь быть доброй к людям. Каждый раз, когда мы отправляем её в школу, то напоминаем: «Просто помни: «Доброта и любовь!», - добавила в заключение Шейк.