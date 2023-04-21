Эмили Ратаковски снялась в откровенных нарядах для обложки Vogue

Знаменитость попала на обложку и страницы Vogue в нескольких откровенных нарядах. Манекенщицу запечатлели в облегающем платье Dolce&Gabbana черного цвета в сочетании с длинными перчатками и повязкой на голове. Помимо этого, она позировала в рубашке Prada с глубоким декольте, которое частично оголяло ее грудь, а также кожаных шортах и вязаном топе.