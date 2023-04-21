Памела Андерсон пришла на вечеринку в прозрачном комбинезоне

Американская фотомодель и актриса Памела Андерсон появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Page Six.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

55-летняя звезда «Спасателей Малибу» пришла на вечеринку H&M Mugler, посвященную презентации новой совместной коллекции данных брендов. Знаменитость запечатлели в оверсайз-пиджаке черного цвета, надетом поверх кружевного комбинезона из прозрачной ткани, который был покрыт блестящими пайетками и аппликациями в виде звезд.

Волосы Андерсон распустили и уложили волнами, а на лицо нанесли макияж в стиле smoky eyes. В качестве обуви она выбрала туфли на высоком каблуке люксовой марки Christian Louboutin.