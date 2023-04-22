Рогов назвал вещь, которая должна быть в шкафу весной

Стилист Александр Рогов назвал вещь, которая должна быть весной у каждой женщины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Он назвал белую рубашку одним из главных трендов весны. При этом, по его словам, ее можно носить по-разному, и это не обязательно подразумевает верхнюю часть гардероба. Так женщины могут надевать белую рубашку под шорты или брюки как тунику и платье.

В качестве референса для такого образа он опубликовал кадр со съемок "Секса в большом городе", где героиня Кэрри Брадшоу надела мужскую рубашку и затянула ее поясом, а в качестве аксессуара подобрала туфли на каблуке.