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2 часа назад

Александр Рогов назвал вещь, которая должна быть в шкафу весной

Мария Каткова

Стилист Александр Рогов назвал вещь, которая должна быть весной у каждой женщины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Рогов назвал вещь, которая должна быть в шкафу весной
Фото: UnsplashUnsplash

Он назвал белую рубашку одним из главных трендов весны. При этом, по его словам, ее можно носить по-разному, и это не обязательно подразумевает верхнюю часть гардероба. Так женщины могут надевать белую рубашку под шорты или брюки как тунику и платье.

Стилист назвал самую модную обувь весны

В качестве референса для такого образа он опубликовал кадр со съемок "Секса в большом городе", где героиня Кэрри Брадшоу надела мужскую рубашку и затянула ее поясом, а в качестве аксессуара подобрала туфли на каблуке.

Ранее сообщалось, что стилист перечислила неактуальные фасоны платьев.

Мода,Александр Рогов,
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