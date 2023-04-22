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Какие модные аксессуары выбрать на лето

Приближается летний теплый сезон, когда хочется одеваться легко и красиво, создавать уникальные образы и просто сиять. В моде всегда остаются аксессуары, которые помогают подчеркнуть индивидуальность и внести акценты. Издание «Дни.ру» рассказало о пяти наиболее актуальных аксессуарах для этого лета.

Какие модные аксессуары выбрать на лето
© Вести Подмосковья

Не будем забывать о солнечных очках. Они не только защищают глаза, но и являются стильным элементом гардероба. Летом 2023 года лучше выбрать крупные и необычные формы, не бояться ярких цветов. Так, очки-сердечки или с круглыми линзами хорошо подойдут к образу. Панамы тоже и защищают, и украшают - в этом году в моде разноцветные панамы и варианты с объемными краями.

Сумка-корзинка подходит для пляжа, прогулок и пикников. Стоит остановиться на натуральных материалах и ярких цветах. Можно подобрать цветочный принт или яркий геометрический узор. А босоножки на шнуровке, к слову, тоже могут быть яркими и акцентными. Если говорить о незаменимых шляпах, то журналисты «Дни.ру» советуют выбрать варианты с широкими полями и фруктовым принтом.

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