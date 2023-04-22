Стилист перечислила способы подарить вторую жизнь пиджаку

Способы подарить вторую жизнь старому пиджаку перечислила в беседе с «Мослентой» стилист, специалист по апсайклингу (творческому преобразованию вещей), победительница шоу «Модные игры» на ТНТ Селена Сафарова. Она предложила переделывать их в жилеты и косухи, пришивать к ним перья и корсеты.

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«Жилет — самый простой вариант, нужно просто отрезать от пиджака рукава. Кстати, не обязательно обрабатывать края, все и так будет очень удачно выглядеть. Носить такой жилет можно как на голое тело, так и на рубашку», — рассказала Сафарова.

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Она уточнила, что этот способ больше подойдет для удлиненных или мужских моделей, носить итоговый вариант могут как женщины, так и мужчины.

Пиджаки укороченного типа Сафарова посоветовала обновлять при помощи рукавов из денима: их можно создать из старых джинсов или отрезать у джинсовки. «Деним — тренд сезона, так что вы и старую вещь "оживите", и трендовую получите. Не обязательно менять рукава полностью. Можно нашить куски джинсовой ткани поверх рукавов пиджака», — предложила она.

Сделать из пиджака косуху? Легко! Пришиваем молнию, укорачиваем пиджак и — вуаля. Если хочется добавить дерзости, пришейте по периметру еще пару замков Селена Сафарова

Девушкам, желающим создать наряд для вечеринки, стилист порекомендовала отрезать от пиджака рукава и нашить на получившийся жилет перья. Носить его можно с длинными перчатками.

«Можно сделать трансформер. Разделите изделие горизонтально на две части и соедините их молнией. Тогда ваш пиджак может быть как коротким, так и обычной длины: по настроению», — поделилась еще одной идеей собеседница «Мосленты».

Любители минимализма могут убрать лацканы с пуговицами и пришить к изделию крючки. Любителям кэжуал-направления, по мнению Сафаровой, лучше оставить махры. А если перешить застежку, причем специально криво, пиджак «вдохнет ассиметричный авангард».

Собеседница «Мосленты» призывает не расстраиваться, если на светлом пиджаке образовались пятна, которые не получается устранить. По ее мнению, это лишь повод взять в руки яркие маркеры и расписать пиджак как душе угодно. Например, можно нанести на него строчки из любимого стихотворения.

«Украсить ваш пиджак могут и кожаные вставки. Выбирайте вставки либо контрастные, либо на пару тонов темнее. А если вы расположите их в районе талии, она станет визуально более тонкой», — отметила Сафарова.